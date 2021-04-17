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مها أحمد تُهاجم ميريام فارس وتُعلق :"ظهرتي مطفية مفيش أي كاريزما"

السبت 17/أبريل/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة مها أحمد بمهاجمة المطربة "اللبنانية" ميريام فارس بعد مشاركتها خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢١ في إحدى الإعلانات العقارية برفقة الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مها أحمد صورة للفنانة ميريام فارس، وعلقت عليها قائلة :"للأسف فالوقت اللى مصر قدرت تدفع تمنك رغم إنك بتقولى تمني غالي على مصر، ظهرتي فالإعلان المصري مطفية مفيش أي كاريزما، بصراحة أجمد حاجة فالإعلان النجم المصري آسر ياسين، احنا الفراعنه ولا إيه".


ويأتى ذلك بسبب تصريح ميريام فارس السابق الذي قالته خلال أحد المؤتمرات الصحفية المقامة على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019، عند سؤالها عن سبب عدم تقديمها لحفلات غنائية في مصر، حيث قالت أنها قبل الثورة كانت تُقيم حفلات بشكل أسبوعي في مصر ولكن توقفت الحفلات لفترة وفي تلك الفترة كبرت وأصبحت تُقدم حفلات بأجر أعلى كثيرًا مما كانت تتقاضاه في الماضي، مُضيفة:" أنا أصبحت تقيلة على مصر ".

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