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"سياسي ومخرج ورياضي".. 3 مشاهير توفوا بكورونا في 24 ساعة

السبت 17/أبريل/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، توفي عدد من المشاهير متأثرين بفيروس كورونا التاجي المستجد، ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية في ظل عجز الحكومات في السيطرة عليه.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

إبراهيم يوسف
توفى لاعب منتخب مصر ونجم غزل المحلة السابق إبراهيم يوسف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وعمل إبراهيم يوسف في اليمن منذ شهرين، حيث تولى تدريب نادي الصقر الرياضي لكرة القدم، والذي سبق وعمل معه قبل عامين وحقق معه لقبي الدوري والكأس المحليين.

يسري غرابة
وتوفي المخرج المصري الكبير يسري غرابة، مخرج كليب أغنية "رمضان جانا" الشهيرة، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

كان المخرج القدير قد عمل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة الخارجية المصرية بعد تخرجه في الجامعة عام 1974، ثم بدأ مشواره في الإدارة العامة للمتابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وارتبط اسمه بأغنية "رمضان جانا"، أيقونة رمضان العربية التي رددها الأجيال منذ 50 عامًا حتى يومنا هذا، والتي غناها الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب، ولحَّنها الموسيقار محمود الشريف، وهي من كلمات حسين طنطاوي.

محمد الخالدي
كما توفي الدكتور محمد الخالدي، سفير دولة فلسطين لدى سوريا، جراء إصابته بفيروس كورونا في العاصمة دمشق.

وكان الخالدي يتلقى العلاج في مستشفى يافا في العاصمة السورية دمشق، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود لمنزله، إلا أن حالته تدهورت بشكل مفاجئ نقل على إثرها للمستشفى مجددًا حتى أعلن عن وفاته مساء الجمعة.

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