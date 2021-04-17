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تحرير 6106 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 17/أبريل/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2536) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(204) مخالفة السير بدون تراخيص.
(15) مخالفة موقف عشوائي.
(17) مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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