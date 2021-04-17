تحرير 6106 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





(2536) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(204) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائي .

(17) مخالفة لشروط التراخيص.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



