قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

تقام اليوم السبت السابع عشر من شهر أبريل مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي ضد تشيلسي وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري والوحيد لبطولات إنجلترا.





بينما يمكن مشاهدة المباراة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على التردد 11411 معدل الترميز 27500 إستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4.



