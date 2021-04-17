Advertisements

محافظ القليوبية يناقش تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا ببنها

السبت 17/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقد، اليوم، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا، لمناقشة البدء في تطوير المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بدءا من كوبري المصنع الحربي، وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي ممثلة جهاز تعمير القاهرة الكبرى.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ التصور المقترح لأعمال التطوير، والتي تشتمل على رفع كفاءة كوبري المصنع الحربي وإعادة إحلال الأسوار الجانبية له ورصف الطريق بالكامل، وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء.
ويهدف المشروع إلى تحسين الصورة البصرية في الفراغ العام والعمل على إزالة التشوهات البصرية، وإعادة صياغة الميادين العامة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية.
وراعى التصميم أيضًا تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، ورفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري بالشارع كله.
ووجه المحافظ المكتب الاستشاري بسرعة اعتماد اللوحات الهندسية والبدء في المشروع فورا لاستكمال أعمال التطوير بشارع فريد ندا والانتهاء من المشروع بالكامل في أقرب وقت.

أخبار تهمك

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة المحلة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 14 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 11 ساعة

موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

11:00 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة