محافظ القليوبية يناقش تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا ببنها

عقد، اليوم، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا، لمناقشة البدء في تطوير المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بدءا من كوبري المصنع الحربي، وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي ممثلة جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ التصور المقترح لأعمال التطوير، والتي تشتمل على رفع كفاءة كوبري المصنع الحربي وإعادة إحلال الأسوار الجانبية له ورصف الطريق بالكامل، وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء.

ويهدف المشروع إلى تحسين الصورة البصرية في الفراغ العام والعمل على إزالة التشوهات البصرية، وإعادة صياغة الميادين العامة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية.

وراعى التصميم أيضًا تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، ورفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري بالشارع كله.

ووجه المحافظ المكتب الاستشاري بسرعة اعتماد اللوحات الهندسية والبدء في المشروع فورا لاستكمال أعمال التطوير بشارع فريد ندا والانتهاء من المشروع بالكامل في أقرب وقت.