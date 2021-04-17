منسق مجلس الأئمة في الكاميرون: أي شخص يفتح غرفة في منزله يحولها لمسجد



قال الدكتور موسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة والمسلمين في الكاميرون، إن الأمور الخاطئة لدى بعض المسلمون في شهر رمضان أنهم ينهي عمله مع الساعة الثالثة عصرا، وكل الموظفون يغادرون المنزل بحجة "أنا صائم " ويترك عمله، يجب أن يكون المسلم في أي مكان قويا وليس ضعيفا، والحكم في صوم رمضان أن تعيش ما يعيشه الفقير حتى عندما تقدم له مساعدة تكون على علم بمطالبة من مطاعم وغيره ونحن طقوساتنا كأي بلد مسلم.

وأضاف المنسق العام لمجلس الأئمة في الكاميرون في تصريحات إلى " الفجر"، أن أي شخص في الكاميرون يفتح غرفة في منزله يحولها لمسجد والمساجد الكلاسيكية معروفة حوالي 7 آلاف مسجد، وكل شخص يفتح غرفة في منزله يقول إنها مسجد وهذه مشكلة كبيرة في أفريقيا كلها.