تنفيذ 50601 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 47 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهم وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(35) فرد محلى.

(177) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(153) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50601) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (5459) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:

(171) حكم جناية.

(16123) حكم حبس جزئى.

(3138) حكم حبس مستأنف.

(24108) حكم غرامة.

(7061) مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (112) قضية مخدرات.. بإجمالى (116) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (9،900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2٫225 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫478 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (776 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (515 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (344 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو (500 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 344 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (25 جرام).

عدد (1203) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (259) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25807) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (35) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



