بكلمات مؤثرة.. خالد الصاوي ينعي والدة أحمد خالد صالح

نعى الفنان خالد الصاوي والدة الفنان أحمد خالد صالح الدكتورة هالة زين زوجة الفنان الراحل خالد صالح، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس متأثرة بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب خالد الصاوي منشورًا قال فيه:"لا إله إلا الله إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون لا نقول إلا ما يرضي الله، فقدت اليوم أختًا وأمًا وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى، عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح ونعم الزوجة والأم والأخت".



وتابع خالد الصاوي قائلاً :"سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة، مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل سلملنا على خالد يا هالة رحمة الله عليها برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة عليها اليوم عقب صلاة ظهر بمسجد عمرو بن العاص.