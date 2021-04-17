Advertisements

صانع أكبر فانوس برمضان: "جت بظروفها ودرسنا الأمر حتى لا تتعطل حركة المرور" (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، حكاية أكبر فانوس في مصر بطول 20 متر احتفالا بشهر رمضان المبارك، والذي صنعه مواطن قبطي يقطن في منطقة شبرا.

وقال صانع الفانوس، إن أي شخص يسكن هذه المنطقة يعي جيدا أهمية الوحدة الوطنية واتحاد عنصري الأمة.

وأضاف، "أي شخص يعيش في شبرا في دماغه الهلال والصليب، والفانوس عبارة عن هلال وصليب ليدل على المحبة بين المسيحين والمسلمين، أما الحجم والارتفاع فجات بظروفها ودرسنا الأمر حتى لا تتعطل حركة المرور".

وحول تكلفة الفانوس، قال: "لا قيمة للمال إذا ما قورن بفرحة الناس، فقد استغرقنا 3 أسابيع لجمع القماش وتركيب الأنوار، والمنطقة كلها ساعدتنا، ولكي نصنع هذا الفانوس فقد أغلقنا 4 محال تجارية، والمنطقة كلها سعيد للغاية".

وأشار، إلى أن أكثر ما جعله يشعر بالسعادة هو وقوف المواطنين معه، كما ان كارت المعايدة في رمضان أصبح الهلال والصليب، حيث كان يتوقع أن تتوقف الفرحة على أهالي شبرا، لكنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للفانوس عبر منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".

أخبار تهمك

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة المحلة

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 11 ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

11:00 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة