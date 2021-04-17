صانع أكبر فانوس برمضان: "جت بظروفها ودرسنا الأمر حتى لا تتعطل حركة المرور" (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، حكاية أكبر فانوس في مصر بطول 20 متر احتفالا بشهر رمضان المبارك، والذي صنعه مواطن قبطي يقطن في منطقة شبرا.



وقال صانع الفانوس، إن أي شخص يسكن هذه المنطقة يعي جيدا أهمية الوحدة الوطنية واتحاد عنصري الأمة.



وأضاف، "أي شخص يعيش في شبرا في دماغه الهلال والصليب، والفانوس عبارة عن هلال وصليب ليدل على المحبة بين المسيحين والمسلمين، أما الحجم والارتفاع فجات بظروفها ودرسنا الأمر حتى لا تتعطل حركة المرور".



وحول تكلفة الفانوس، قال: "لا قيمة للمال إذا ما قورن بفرحة الناس، فقد استغرقنا 3 أسابيع لجمع القماش وتركيب الأنوار، والمنطقة كلها ساعدتنا، ولكي نصنع هذا الفانوس فقد أغلقنا 4 محال تجارية، والمنطقة كلها سعيد للغاية".



وأشار، إلى أن أكثر ما جعله يشعر بالسعادة هو وقوف المواطنين معه، كما ان كارت المعايدة في رمضان أصبح الهلال والصليب، حيث كان يتوقع أن تتوقف الفرحة على أهالي شبرا، لكنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للفانوس عبر منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".

