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بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من مواجهة المحلة

السبت 17/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستبعد الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز رمضان صبحي من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت في بطولة الدوري المصري.

وقال مصدر خاص داخل نادي بيراميدز أن رمضان يغيب عن تلك المواجهة بسبب الإيقاف وإستبعاده جاء بسبب حصوله على ثلاثة بطاقات صفراء ما يستوجب إيقافه وفقًا للوائح المعمول بها في بطولة الدوري المصري.

في الوقت الذي يغيب فيه عن بيراميدز أيضاً كلاً من أسامة جلال وعلي جبر وكذلك أحخمد توفيق بسبب الإصابة وإبراهيم عادل بسبب التجميد.

وجاءت قائمة بيراميدز لتلك المواجهة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.

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رمضان صبحي بيراميدز

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