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ضبط 1287 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 17/أبريل/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1287 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (1٫8 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1٫63 طن " دواجن مجمدة – كبدة دواجن – مقطعات دواجن " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسوان.

ضبط (2000 لتر "زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 3600 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجراية وهمية "منتج نهائى").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ضبط (قائد سيارة– بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته (2 طن دقيق بلدى محظور تداوله خارج المخابز البلدية) بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.. قدرت بقيمة 12000 جنيه).

ضبط (3،05 طن "ياميش – تمور - زبيب" معبأة داخل عبوات بدون بيانات مدون عليها علامات تجارية وهمية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة أسوان).. لحيازته (270 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين.. قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها.

ضبط 1،2 طن "منظفات سكر صناعية بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، وبشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الغربية.

ضبط 3 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.
تم إتخاذ الإجراءات القانوية.

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