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رئيس المجلس العسكري في ميانمار يحضر قمة الآسيان في أول رحلة خارجية منذ الانقلاب

السبت 17/أبريل/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، إن رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا في 24 أبريل، في أول رحلة خارجية معروفة له منذ أن قام بانقلاب في الأول من فبراير.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح مين أونج هلاينج بحكومة منتخبة بقيادة أونج سان سو كي، حيث قتلت قوات الأمن 728 شخصًا، وفقًا لإحصاء مجموعة نشطاء، في محاولة للقضاء على الاحتجاجات. وقال أحد السكان لرويترز ووسائل إعلام إن قوات الأمن أطلقت النار وقتلت شخصين في أحدث أعمال عنف في بلدة موغوك، وهي واحدة من عدة بلدات خرجت فيها حشود للاحتجاج يوم السبت.

ويحاول جيران ميانمار تشجيع المحادثات بين الجانبين المتنافسين لحل الأزمة لكن لم يظهر الجيش استعدادا يذكر للتعامل معهم أو التحدث مع الحكومة المخلوعة.

وأكد العديد من قادة دول الآسيان التي تضم 10 أعضاء، وميانمار عضو فيها، حضورهم الاجتماع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بما في ذلك المتحدث باسم تايلاند، تاني سانغرات، مين أونج هلينج. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على المكالمات التي تطلب التعليق.

ومن المرجح أن تشجب حكومة ميانمار المخلوعة مشاركة رئيس المجلس العسكري في الاجتماع. وقد أعلن السياسيون المؤيدون للديمقراطية، بمن فيهم أعضاء البرلمان المخلوعون، عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يوم الجمعة، بما في ذلك سو كي وقادة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والأقليات العرقية.

وتقول حكومة الوحدة الوطنية إنها السلطة السياسية الشرعية. ودعت إلى الاعتراف الدولي ودعت الآسيان إلى رفض مشاركة مين أونغ هلينج في الاجتماع ودعوتها بدلًا من ذلك. ولم يتسن على الفور الاتصال بممثل عن حكومة الوحدة الوطنية للتعليق.

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ميانمار قمة الاسيان احتجاجات

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