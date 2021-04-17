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تعرف على سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-4-2021

السبت 17/أبريل/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء 
4.19  جنيه للبيع 

 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09  جنيه للشراء 
4.19  جنيه للبيع 



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