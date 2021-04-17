سعر اليورو بتعاملات البنوك اليوم السبت 17-4-2021





استقر سعر اليورو بتعاملات البنوك الصباحية اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.62 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.56 جنيه للشراء

18.73 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

18.56 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.58 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.58 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.55 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.











