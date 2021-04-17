Advertisements
مواصلة جهود الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية
السبت 17/أبريل/2021 - 11:19 ص
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية بالإسكندرية.
حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى - مخدرات – ضرب – سرقة"، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى - مخدرات – ضرب – سرقة"، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements