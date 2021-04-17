مواصلة جهود الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية بالإسكندرية.



حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى - مخدرات – ضرب – سرقة"، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





