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مواصلة جهود الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية

السبت 17/أبريل/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية بالإسكندرية.

حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى - مخدرات – ضرب – سرقة"، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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