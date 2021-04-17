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تشييع جثمان والدة أحمد خالد صالح عقب صلاة الظهر

السبت 17/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت صباح اليوم، السيدة هالة زين والدة الفنان أحمد خالد صالح، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام الجنازة عليها عقب صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص.

وكانت الفنانة هنادي مهنى قد أعلنت عن وفاة والدة زوجها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون وستقوم صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر".

وفي سياق آخر، تشارك هنادي مهنى وأحمد خالد صالح في الماراثون الرمضاني الجاري من خلال مسلسل إذاعي يحمل عنوان "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، يُعرض يوميًا عبر محطة راديو إنرجي 92.1 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا فى اليوم التالي.

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