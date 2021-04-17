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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك

السبت 17/أبريل/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.85  جنيه للشراء.
52.25  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.02  جنيه للشراء
52.17 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.02  جنيه للشراء.
52.16  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.89  جنيه للشراء. 
52.22  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.05  جنيه للشراء.
52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.11  جنيه للشراء.
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.54  جنيه للشراء.
52.21  جنيه للبيع.
 

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