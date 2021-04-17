القبض على والد حماده هلال في أحداث الحلقة الخامسه من"المداح"





شهدت الحلقة الخامسه من مسلسل"المداح" للفنان حمادة هلال، أحداث مثيرة حيث اعترف عز، والذي يجسد شخصيته الفنان هادي خفاجة لأخيه حسن، والذي يجسد دوره خالد سرحان، بأنه هو الذي دخل شنطة المخدرات إلى المنزل ليخبره الثاني بأن يعترف لأخيهم الثالث صابر، "الفنان حمادة هلال" حتى يستطيع أن يخرجه من الحبس، ليذهب الأخير إلى «زين» ويهدده بحبسه إن لم يُخرج أخيه «حسن» من الحبس.



وتبدأ «نسرين طافش»، و«دنيا عبدالعزيز» في البحث عن والدهما الفنان جمال عبدالناصر، عقب اختفائه وسؤال أهل القرية وأصدقائه عنه ليؤكدوا جميعًا أنّهم لما يروه منذ ليلة أمس.



ثم قررا أن يذهبا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاءه، ليعدهم الضابط في محاولة التوصل إلى مكانه عن طريق رقم هاتفه خلال 24 ساعة.



وتنتهي أحداث الحلقة باقتحام الشرطة منزل «صابر المداح» وإلقاء القبض على والده «الشيخ سلام» والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير



جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج