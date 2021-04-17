قتلى وجرحى في انفجار بمصنع للكيماويات شمال الصين

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في انفجار بمصنع للكيماويات بمقاطعة شانسي شمال الصين.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة التلفزيون المركزية في الصين، عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرون، في انفجار قوي بالمنطقة الجمركية الخاصة في مدينة تيانجين بشمال البلاد.

وقد ذكرت القناة الصينية، أن الحادث وقع بمنشأة تابعة لشركة مختصة بتوريد مكونات سيارات TWC، في حوالي الساعة 12:50 بتوقيت بكين (07:50 بتوقيت موسكو).

وقالت القناة، إنه تم نقل جميع المصابين بجروح ورضوض إلى المستشفى.

ويجري الآن التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.