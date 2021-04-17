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وزير الاعلام السعودي يهنئ الدكتور عمرو الليثي برئاسة اتحاد اذاعات الدول الإسلامية

السبت 17/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أرسل معالى وزير الإعلام المكلف دكتور ماجد بن عبد الله القصبى رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية خطاباً للإعلامى الدكتور عمرو الليثى بمناسبه انتخابه لشغل منصب المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية لمدة ٤ سنوات حسب النظام الاساسى للاتحاد ، مقدماً له التهنئة و متطلعاً للمزيد من العمل و التعاون المشترك معه لتطوير عمل الاتحاد و النهوض به بما يخدم مصالح هيئات الإذاعة و التليفزيون بالدول الإسلامية .


ومن جانبه أرسل الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية خطابًا الي معالي الدكتور ماجد عبد الله القصبي وزير الاعلام المكلف _رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الاذاعات الاسلاميه يشكره علي تهنئة سيادته ، معربا عن سعادته وامتنانه لما لاقاه من تاييد ودعم ، ... قائلا انه لشرف كبير وأمانة غالية اتطلع الي حملها بكل الجد والاجتهاد .

وأضاف الليثي ان اتحاد الإذاعات الإسلامية لهو الصوت الجماعي للعالم الاسلامي ، ويأتي تكليفي بإدارته وصوبنا جميعا ، العالم الاسلامي ، تحدي جلي الا وهو إعلاء راية ديننا الحنيف الصحيح ونشر قيمه السمحة الأصيلة ، بعيدا عما يروج له من صورة غير صحيحة في بعض آليات الإعلام الدولية

مؤكدًا انه ، بدأ في وضع خارطة طريق وخطة للعمل .. تحقيقا لطموحات الدول الاعضاء و تعزيزا للاهداف التي قام عليها الإتحاد ،و العمل الدؤوب في سبيل إعلاء مبادئ و أهداف اتحاد الإذاعات الإسلامية .

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