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بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"

السبت 17/أبريل/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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حضر عدد كبير من النجوم والمشاهير أولى ليالي خيمة “فتافيت السكر ” بفندق شيراتون الدقي ومنهم خالد الصاوي وحرمه وبسمة وبشري وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل وسامر المصري ومنذر رياحنه ودرة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد. 

كما حضر الفنان أمير شاهين وحرمه وصفاء جلال ووليد عناني وساندى وعصام كاريكا وشيماء ناجي ولينا شاماميان وعازف الجيتار الشهير وحيد ممدوح واحمد حاتم والمخرج عمرو سلامة وشريف باهر ومصطفى درويش. 

وحضر أيضًا الإعلامي أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ومريم رحومة مسئول مهرجان قابس السينمائي بتونس وحسين نصار ومحمد يسري وايمان حميدة والمنتجة ايمان خليل والستايلست سعيد رمزي وامجد ابو العلا وناريمان خالد ملكة جمال مصر ونغم جبر وطوني ماهر واحمد عصام وياسمين الهواري ومحمد قماح وزوجته وقام بغناء اغنبته الشهيرة "انا مش نجيب ساويرس"، وغيرهم من النجوم الفن والمجتمع والمشاهير، واحيا الحفل المطرب الشعبى شاكوش بالاضافة الي التخت الشرقي واستمر الحفل على انعام الدجى حسن على والذى اشعل الحفل وسط الحضور.
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"
بالصور....النجوم بصحبة شاكوكش فى أولى حفلات  خيمة " فتافيت السكر"

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