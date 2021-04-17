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"غائم إلى مغبر".. تقلبات جوية في الإمارات اليوم
السبت 17/أبريل/2021 - 12:00 م
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 17-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم السبت غائما جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 16:37 والمد الثاني عند 03:26 والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:01 وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 18:49 والجزر الثاني عند الساعة 07:00.
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