روسيا تسجل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 9321 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8995 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 20 مارس الماضي.

ولفت السلطات الصحية الروسية، إلى أن الإصابات الجديدة، تتوزع بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2822 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (701 حالة).

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 398 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 397 وفاة أمس)، فيما تماثل 8832 مريضا للشفاء.

وقد أجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 125.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.