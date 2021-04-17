موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة





شهدت الساعات الماضية تقلص فرص لحاق واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم غدًا الأحد في قمة مباريات بطولة الدوري المصري.





وعلم " الفجر الرياضي " أن وليد سيلمان لم يشارك في التدريبات الجماعية الخاصة بالنادي الأهلي عقب إصابته بشد في العضلة الخلفية وإكتفى في المشاركة خلال عمليات الأحماء التي أقيمت يوم امس الجمعة.





وتتجه النيه لدى موسيماني من أجل تقييم حالة اللاعب خلال المران الختامي الذي يقام اليوم السبت في محاولة أخيرة لإمكانية إنضمامه للقائمة والتواجد على مقاعد البدلاء





يُذكر أن الأهلي يواجه الزمالك يوم غداً الأحد في قمة مباريات بطولة الدوري المصري وسط غيابات بالجملة أبرزها الدولي التونسي علي معلول وحمدي فتحي ومحمد هاني.