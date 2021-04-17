Advertisements

الاثنين السابع من رمضان افتتاح "هل هلالك" بمسرح ساحة الهناجر

السبت 17/أبريل/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال للعام الخامس على التوالي، برنامج الأنشطة الفنية الرمضاني "هل هلالك" وذلك على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون..

يستهل البرنامج أولى فعالياته في السابع من شهر رمضان المبارك الموافق 19 أبريل الجاري، بحفل للفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، ويختتم فعالياته في 21 رمضان الموافق 3 مايو بحفل للفنانة أميرة رضا.

كما يشهد البرنامج احتفالاً كبيراً بذكرى حرب العاشر من رمضان، يتم خلاله تكريم مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في الحرب المجيدة، إضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال وطنية، وتزامناً مع هذه الاحتفالية يتم افتتاح معرض "انتصارات العاشر من رمضان في الوثائق المصرية" الذي تنظمه دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك بقاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر للفنون.

وأشار خالد جلال إلى أن "هل هلالك" هذا العام يستضيف تكريم المركز القومي للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، لاسم الفنان الكبير محمد الكحلاوي، ويحييه الفنان الكبير أحمد الكحلاوي وذلك في إطار خطة تكريم الرموز الفنية التي أثرت الوجدان المصري والعربي.

مضيفاً أن عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" من المقرر تقديمه يومياً قبل الفقرات الفنية، حرصاً على إسعاد الجمهور بكافة أطيافه من أجيال الشباب والأطفال والكبار، وذلك إلى جانب عروض السيرك القومي.

منوهاً بتقديم عروض فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني وأنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية والتي تتبع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

كما ينظم القطاع أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للفنان محمد باهر.
من جانب آخر أوضح المخرج خالد جلال أن البرنامج يحتفي بالطفل على وجه التحديد، من خلال ركن الطفل الذي ينظم يومياً ورشاً للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

وشدد جلال على الاهتمام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك حرصاً على جمهور هذه الاحتفاليات.

أخبار تهمك

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

إيران تحدد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية

منذ 36 دقيقة

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

منذ ساعة

موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

تشييع جثمان والدة أحمد خالد صالح عقب صلاة الظهر

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 4 ساعات

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 12 ساعة

"سياسي ومخرج ورياضي".. 3 مشاهير توفوا بكورونا في 24 ساعة

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة