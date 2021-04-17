ميسي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة في نهائي الكأس





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم السبت مع فريق نادي أتلتيك بيلباو على ملعب لاكارتوخا لحساب مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا.





ويبحث البلوجرانا عن لقبه الأول في الموسم خاصةً أن الفريق خسر جميع المسابقات خلال الموسم الماضي ، ويسعى برشلونة إلى التخلص من آثار خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.





ومن المُنتظر أن يلعب فريق نادي برشلونة المواجهة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: شتيجن.





الدفاع: أراوخو - بيكيه - لينجليت.





الوسط: دست - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ألبا.





الهجوم: ميسي - جريزمان.