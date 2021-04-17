"ارتفاع شديد بالحرارة يعقبه انخفاض حاد".. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 17 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في رابع أيام رمضان، بجانب معرفة تفاصيل حالة الطقس على مدار الأسبوع؛ نظرا لأن هناك ارتفاع شديد بالحرارة يعقبه انخفاض حاد، ومن هنا ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها:

ونقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 17 أبريل 2021 إلى الخميس 22 أبريل 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 38، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 23 .





حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة السبت 17 أبريل :

- نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.





حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الأحد 18 أبريل :

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

- فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.





حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 19 أبريل :

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .





حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 20 أبريل:

- انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.





حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 21 أبريل:

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد .





حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الخميس 22 أبريل :

- نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد .