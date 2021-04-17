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المستشار تركي آل الشيخ يُعلن تبرعه لعدد من الجمعيات الخيرية بالسعودية

السبت 17/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تبرعه لعدد من المنصات والجمعيات الخيرية فى المملكة العربية السعودية،  وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، فى مقطع فيديو،: "شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، بمناسبة هذا الشهر الكريم وبمناسبة إطلاق منصة إحسان، أحب أن أعلن عن ثلاثة أشياء مهمة، الأول، بالنسبة إلى منصة إحسان، أتبرع بها بمبلغ مليون ريال، عنى وعن أهلى، وبالنسبة لمنصة جود، أتبرع أيضًا بها بمبلغ مليون ريال، عنى وعن أهلى، وبالنسبة لجمعية إنسان، أتبرع أيضًا بها بمبلغ مليون ريال، بشرط أن جمعية إنسان، يتزوج فيها 13 سعودى وسعودية يمثلون 13 منطقية من بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية
وتابع: "أدعو كل تجار المملكة العربية والمقتدرين وأصحاب الخير أنهم يتبرعوا ويسارعوا للتبرع إلى هذه المنصات فى شهر الخير، فى بلدنا الطاهرة، الله يحفظ بلدنا، ويحفظ مولاى خادم الحرمين الشريفين، وسيدى القائد الملهم صاحب الرؤية، سيدى الأمير محمد بن سلمان".
 
واختتم حديثه قائلا"وفى الختام، ياريت تاخدوا اللقاح، ورانا إن شاء الله مواسم، وورانا انبساط إن شاء الله بعد العيد، فأتمنى الجميع ياخدوا اللقاح وبالتوفيق.. شكرا"

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