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تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل "نجيب زاهي زركش".. ومواعيد عرض الحلقة 5 والقنوات الناقلة

السبت 17/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، بجانب عرض تفاصيل الحلقة الرابعة من المسلسل بعدما أثارت إعجاب الكثيرين.

نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 5
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

تردد قناة ON دراما 
- في البداية قم بالدخول على القائمة الموجودة في جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- اختار القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

أحداث الحلقات السابقة من نجيب زاهي زركش
شهدت الحلقة الأولى من المسلسل طلب شفيقة الزواج من نجيب زاهي زركش وهي الأمنية التي قالت إنها ربما تكون الأخيرة قبل وفاتها ليلبي طلبها.

وقاموا بإحضار المأذون لإتمام الزواج بينهما على الرغم من عدم موافقته، لكن مصر عرفت الخبر والأمر نشر في الجرائد باعتباره أشهر عازب يتزوج.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نجيب زاهي زركش
حصل نجيب على عينات من أولاد زوجته شفيقة "هالة فاخر" لتحليل الـ DNA، لفحصها والتعرف على ابنه الوحيد من زوجته الراحلة شفيفة - هالة فاخر، وغضب نجيب فور طلب الطبيب منه عينة تحليل DNA مما جعله يثور ويلقي بالعينات في وجه الطبيب فورا، وتوالت الأحداث المثيرة.

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