إيران تحدد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، تحديد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد تعرض مجمع "الشهيد أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز، لحادث يوم الأحد الماضي.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حادث الإخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي بأنه إرهاب نووي، على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التصدي له، مؤكدا احتفاظ إيران بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضالعين فيه.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.