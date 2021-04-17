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بدء صلاة الجنازة على جثمان والدة أحمد خالد صالح

السبت 17/أبريل/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بدأت منذ قليل صلاة الجنازة، على الراحلة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.

و أعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن وفاة حماتها منذ قليل، بعد معاناتها مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكتبت هنادي عبر خاصية "ستوري" لحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين، إن لله وانا إليه راجعون وستقوم صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر".

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