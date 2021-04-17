بدء صلاة الجنازة على جثمان والدة أحمد خالد صالح





بدأت منذ قليل صلاة الجنازة، على الراحلة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا.



و أعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن وفاة حماتها منذ قليل، بعد معاناتها مع المرض خلال الفترة الماضية.



وكتبت هنادي عبر خاصية "ستوري" لحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين، إن لله وانا إليه راجعون وستقوم صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر".