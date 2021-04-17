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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

السبت 17/أبريل/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تنطلق اليوم السبت الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ينافس عليها كل من برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد.


وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز :

1- أتليتكو مدريد 67 نقطة.
2- ريال مدريد 66 نقطة.
3- برشلونة 65 نقطة.
4- إشبيلية - 61 نقطة.
5- ريال سوسييداد – 47 نقطة.
6- ريال بيتيس – 47 نقطة.
7- فياريال – 46 نقطة.
8- غرناطة – 39 نقطة.
9- ليفانتي – 38 نقطة.
10- أتلتيك بيلباو- 37 نقطة.
11- سيلتا فيجو - 37 نقطة.
12- قاديش 35 نقطة.
13- فالنسيا - 34 نقطة.
ا14- أوساسونا – 34 نقطة.
15- خيتافي – 30 نقطة.
16- هويسكا – 27 نقطة.
17- بلد الوليد – 27 نقطة.
18- إلتشي – 26 نقطة.
19- ديبورتيفو ألافيس- 24 نقطة.
20- إيبار 23- نقطة.

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