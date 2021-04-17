تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

تنطلق اليوم السبت الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ينافس عليها كل من برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد.









وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز :





1- أتليتكو مدريد 67 نقطة.

2- ريال مدريد 66 نقطة.

3- برشلونة 65 نقطة.

4- إشبيلية - 61 نقطة.

5- ريال سوسييداد – 47 نقطة.

6- ريال بيتيس – 47 نقطة.

7- فياريال – 46 نقطة.

8- غرناطة – 39 نقطة.

9- ليفانتي – 38 نقطة.

10- أتلتيك بيلباو- 37 نقطة.

11- سيلتا فيجو - 37 نقطة.

12- قاديش 35 نقطة.

13- فالنسيا - 34 نقطة.

ا14- أوساسونا – 34 نقطة.

15- خيتافي – 30 نقطة.

16- هويسكا – 27 نقطة.

17- بلد الوليد – 27 نقطة.

18- إلتشي – 26 نقطة.

19- ديبورتيفو ألافيس- 24 نقطة.

20- إيبار 23- نقطة.



