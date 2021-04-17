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موعد مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة في الدوري المصري و القناة الناقلة.

السبت 17/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف اليوم نادي غزل المحلة ضيفه بيراميدز في مباراة الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والتي سوف تجمع الفريقين على أرضية ملعب المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.


ويحتل نادي بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، فيما يأتي نادي غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.


وتنطلق مواجهة بيراميدز وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم، وحددت المجموعة قناة أون تايم سبورت 2 لبث المباراة.

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