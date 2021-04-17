Advertisements

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية.. اعرف موعد العرض والقناة الناقلة

السبت 17/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 2 ينتظر المصريين بشغف عرض الحلقة الخامسة من الاختيار 2 التي من المقرر عرضها بدون فواصل إعلانية وفقا لما أقره مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، اليوم السبت إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية.

ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة والقناة الناقلة
يعرض العمل الساعة 9 مساء يوميا عبر قناة أون، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا عبر تردد ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد،  مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مسلسل الاختيار 2 مواعيد عرض الاختيار 2 الأختيار أبطال مسلسل الاختيار 2

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

"سياسي ومخرج ورياضي".. 3 مشاهير توفوا بكورونا في 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

منذ ساعة

موقف مصابي الأهلي من القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

إيران تحدد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية

منذ 34 دقيقة

تشييع جثمان والدة أحمد خالد صالح عقب صلاة الظهر

منذ ساعة و 27 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 12 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار2.. مواعيد عرض الحلقة الأولى والقناة الناقلة والتردد

تعرف على موعد مسلسل "الاختيار 2" والقنوات الناقلة له

بعد قليل..الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

بدء الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2" على "on"

مسلسل "نسل الأغراب".. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقناة الناقلة

مسلسل الاختيار2.. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقناة الناقلة والتردد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة