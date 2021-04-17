ليفربول يستعد للتضحية بنجم الفريق للإبقاء على محمد صلاح





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بدأت في التفكير ببيع الدولي السنغالي ساديو ماني خلال فترة الإنتقالات القادمة.





في الوقت الذي تتجه فيه النية لشراء بعض اللاعبين الذين سبق وأن قاموا بالتدرب مع الألماني يورجن كلوب وأشرف عليهم بنفسه من أجل ضمان تألقهم.





وقالت صحيفة " ديلي ميل " أن الدولي السنغالي ساديو ماني سيكون أول اللاعبين المغادرين لقلعة الأنفيلد من أجل توفير بعض الاموال لإقناع الدولي المصري محمد صلاح بالبقاء في صفوف الريدز.





وإختتمت الصحيفة إلى أن إدارة الريدز وضعت الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي على رأس قائمة الانتدابات للحصول على خدماته بعد أن رفض تجديد عقده مع كتيبة كومان.