مسلسل "وكل ما نفترق".. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الخامسة

يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم.





ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل وكل ما نفترق الحلقة الخامسة والقناة الناقلة

ينطلق عرض المسلسل الساعة 10.15 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا، على أن يتم مواعيد عرضه على قناة ON دراما، كما يعرض مسلسل "وكل ما نفترق" على العديد من القنوات الفضائية بالتزامن خلال شهر رمضان أبرزها CBC، وDMC، ON، والحياة، والقناة الأولى المصرية.





تردد قناة ON دراما

تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.





أبطال مسلسل وكل ما نفترق

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.