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طوكيو تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 759 حالة

السبت 17/أبريل/2021 - 12:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى 759 ، وهو الأكبر منذ 30 يناير الماضي.

 

وقد قررت الحكومة اليابانية، تمديد إجراءات طوارئ سارية إلى عشر مناطق أمس الجمعة بعد أن انتشرت موجة رابعة من الجائحة، مما ألقى بمزيد من الشك في إمكانية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في غضون أقل من 100 يوم، وهي المدة المتبقية لافتتاح دورة طوكيو.

 

وأعلنت السلطات الصحية في اليابان، في السابق أنها سترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا في طوكيو للسماح باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانتشار السريع لسلالة من فيروس كورونا أسرع عدوى، قبل الألعاب الأولمبية الصيفية، المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو.


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