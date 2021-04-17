النصر والسد.. مواجهة تاريخية في دوري أبطال آسيا





تتجه أنظار متابعي الكرة الآسيوية مساء اليوم السبت نحو ملعب إستاد مرسول بارك في الرياض لمتابعة مباراة النصر ضد السد والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز الأول لهما في البطولة بعد أن إكتفيا بالتعادل في الجولة الأولى حيث سقط النصر في فخ التعادل السلبي مع الوحدات في الوقت الذي خطف فيه نادي السد تعادل متأخر من فولاذ الإيراني بهدف لكل فريق.





ومن المُنتظر أن تكون تلك المواجهة هي الأولى للمدرب البرازيلي مانيو مينيز الذي تولى مهمة الإشراف على النصر مساء أول أمس الخميس بعد أن تم التعاقد معه خلفًا للكرواتي الين هورفات.





ويعاني النصر خلال الموسم الجاري من نتائج سلبية أفقدته فرصة المنافسة على بطولة الدوري قبل أن يخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين في الجهة المقابلة يعيش نادي السد موسم مثالي بعد أن توج بكأس السوبر وكأس قطر وكأس الأمير 2020 فضلًا عن فوزه ببطولة الدوري وتأهله لنصف نهائي كأس الأمير 2021.