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مسلسل بين السما والأرض.. تردد قناة ON لمتابعة الحلقة الخامسة اليوم

السبت 17/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ودرة والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل بين السما والأرض الحلقة الخامسة
تعرض قناة ON مسلسل "بين السما والأرض"، الذي يقوم ببطولته النجم هانى سلامة والنجمة التونسية درة، في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 6:00 صباحًا و11:15 صباحًا.

تردد قناة ON لمتابعة بين السما والأرض
قم بكتابة تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل بين السما والأرض
مسلسل "بين السما والأرض" يعرض في 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

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