ارتفاع رصيد ودائع القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنسبة 5%

زادت الرصيد الإجمالي لودائع القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنحو 5% بنهاية شهر فبراير الماضي ليصل 24.8 مليار ريال عماني.





وأوضح البنك المركزي العماني، أنه ضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 10.7 بالمائة لتصل إلى 17 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021، بحسب وكالة الأنباء العمانية.





وأظهرت بيانات للمركزي العماني، ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في السلطة بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 26.9 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 1.4 بالمائة ليصل إلى 23.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021.





وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.7 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8 بالمائة وقطاعات أخرى 3.3 بالمائة.