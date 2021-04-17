بعد تعاونها مع تامر عاشور.. نور عبدالله تكتب كلمات أغنية"لف مصر" لريهام عبد الحكيم



جدير بالذكر أن الشاعرة نور عبدالله، تتعاون مع المطرب تامر عاشور، حيث كتبت كلمات أغنية إعلانه الجديد لصالح إحدى المستشفيات بالأسكندرية و المتخصصه لعلاج مرض السرطان.



أغنية الإعلان من كلمات الشاعرة نور عبدالله، ومن ألحان مصطفى العسال، والمقرر بدء عرض الإعلان خلال الساعات المقبلة عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم.

أغنية"لف مصر" هي أغنية وطنية ومن كلمات نور عبدالله، ألحان حلمي عامر، توزيع حماده الموجي.