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بعد تعاونها مع تامر عاشور.. نور عبدالله تكتب كلمات أغنية"لف مصر" لريهام عبد الحكيم

السبت 17/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تتعاون الشاعرة نور عبدالله، للمرة الثانية مع  المطربة ريهام عبد الحكيم،  من خلال أغنية تحمل عنوان "لف مصر" وذلك عقب أغنية"بالورقة والقلم" والتي تم طرحها ضمن أحداث فيلم"عسل أسود" للنجم أحمد حلمي.
 
أغنية"لف مصر" هي أغنية وطنية ومن كلمات نور عبدالله، ألحان حلمي عامر، توزيع حماده الموجي.

جدير بالذكر أن الشاعرة نور عبدالله،  تتعاون مع المطرب تامر عاشور، حيث كتبت كلمات أغنية إعلانه الجديد لصالح إحدى المستشفيات بالأسكندرية و المتخصصه لعلاج مرض السرطان.
 
أغنية الإعلان من كلمات الشاعرة نور عبدالله، ومن ألحان مصطفى العسال، والمقرر بدء عرض الإعلان خلال الساعات المقبلة عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم. 

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