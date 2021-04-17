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مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. محافظ الفيوم: غرامة وإنذار بالغلق للمخالفين

السبت 17/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه سيطبق العمل بالمواعيد الصيفية للمحلات والمطاعم والمولات اعتبارا من اليوم، حيث سيتم مد ساعات التشغيل حتى 11 مساء، مع مد العمل لمدة أطول خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وشدد "الانصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على أهمية التزام أصحاب المطاعم والورش بمواعيد العمل الجديدة، مع الالتزام الإجراءات الاحترازية أثناء التشغيل، منوها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي ضوابط العمل.

وأوضح أن هناك فرق عمل من عدة جهات تقوم بالتفتيش على الأنشطة المختلفة للتأكد من الالتزام بالإجراءات والمواعيد المعلنة، والمخالفين يتم تحذيرهم أولا ثم تصدر ضد محلاتهم قرارات بالغلق لمدة معينة، فضلا عن تطبيق الغرامات المالية كخطوة ثانية. 

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