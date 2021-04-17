مسلحون يهاجمون بئري نفط شمالي العراق

هاجم مسلحون، اليوم السبت، بئري نفط شمالي العراق دون تأثير على الإنتاج، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النفط العراقية، إن إجمالي صادرات العراق من الخام ارتفع إلى 2.846 مليون برميل يوميا في ديسمبر، من 2.709 مليون برميل يوميا فى الشهر السابق.

وبلغت شحنات النفط من كركوك عبر ميناء جيهان نحو 3.16 مليون برميل فى المتوسط فى ديسمبر.

وبلغت إيرادات العراق من النفط فى ديسمبر، وهي المصدر الرئيسي للدخل، 4.213 مليار دولار بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل.