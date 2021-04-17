توقعات بنمو قطاع السيارات في الصين بنسبة 6% خلال العام الجاري

أشارت تقديرات خبراء إلى أن سوق السيارات في الصين سوف يتعافي بقوة من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتحقيق معدل نمو يتجاوز 6 في المائة خلال العام الجاري.





وتوقع كوي دونجشو، رئيس رابطة منتجي سيارات الركوب في الصين، في حديث لـ"الألمانية"، اليوم، قبل افتتاح المعرض الدولي للسيارات "أوتو شنغهاي"، أن يكون السوق قادرا على "معادلة النمو الاقتصادي، أو أن يتجاوزه بقليل." وتوقعت الحكومة الصينية تحقيق معدل نمو لاقتصاد البلاد بأكثر من 6 في المائة.





وتراجعت سوق السيارات في الصين بواقع 6 في المائة في عام 2020 بسبب تداعيات الوباء الذي ضرب البلاد بقوة في بداية العام الماضي.





ومنذ الصيف الماضي، تمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على الوباء، حيث جرى الإبلاغ عن حالات تفش محدودة منذ ذلك الحين.





ويتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموا سريعا في الصين، التي تعد أكبر سوق عالمية لهذه السيارات.





وقال كوي: "تحقيق (معدل نمو بواقع) 70 في المائة لن يكون مشكلة... اعتقد أن مركبات الطاقة الكبيرة سوف تتوسع أكثر." وأوضح كوي أن المستهلكين الآن لديهم مزيد من الثقة في جودة وإمكانية الاعتماد على السيارات الكهربائية.





وقال جي شينجوانج، مدير رابطة منتجي السيارات في الصين، إنه يرى في القيود الضخمة على استخدام البنزين في المدن الكبرى قوة دافعة لتعزيز المبيعات في سوق السيارات الكهربائية.





يشار إلى أن المدن الصينية الكبرى تفرض قيودا على منح تراخيص السيارات، وتعطي أفضلية للسيارات الكهربائية.





وأوضح جيا: "الآن، العامل الرئيسي هو القيود على سيارات الوقود. لا يشكل الدعم أو الوعي البيئي الأمر الرئيسي.



