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عاجل.. نجم الزمالك على رادار سيراميكا كليوباترا

السبت 17/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الخاصة داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن وجود رغبة لدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق من أجل الحصول على خدمات واحد من نجوم القلعة البيضاء فريق نادي الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية وجود مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك للإنضمام إلى صفوف فريق نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديًثا للدوري المصري الممتاز.

ورحب عواد بالإنتقال إلى سيراميكا خاصةً بعد ان قام اللاعب بالحديث مع زملائه المتواجدين في الفريق والذين أكدوا أن الظروف في الفريق على مايرام.

وإقترب عواد من الرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي نظرًا لما يعانيه من الإبتعاد عن المشاركة بصورة أساسية خلال الفترة الماضية بسبب وجود أبوجبل وجنش.

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محمد عواد سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري المصري

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