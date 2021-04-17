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تامر حسني تريند رقم واحد على"يوتيوب موسيقى" بتتر مسلسل"نسل الأغراب"

السبت 17/أبريل/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر النجم تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث احتل المركز الأول على تريند الموسيقى على الموقع نفسه بتتر أغنية"نسل الأغراب".

وقدم حسني، تتر مسلسل"نسل الأغراب" لأول مرة باللهجه الصعيدي، وهو من كلمات ساره سعيد، وألحان
هيثم نبيل، ومن توزيع فهد.

كما يقدم حسني،  خلال أحداث المسلسل  ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا  بمثابة  أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.

جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.

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