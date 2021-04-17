مسلسل "القاهرة كابول".. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الجديدة

لاقى مسلسل القاهرة كابول إعجابا شديدا من جانب الجهور بعد بداية عرضه، نظرا لتناوله زوايا عديدة ومهمة، حيث يسلط الضوء على القضايا التي تواجه المجتمع المصري.

ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول بطولة النجم طارق لطفي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول

ويعرض مسلسل "القاهرة كابول" على الحياة الساعة 7:45 مساء، والإعادة 12:45 و8:45 صباحا، كما يتم عرضه عبر CBC الساعة 11.30 مساءً، يومياً خلال شهر رمضان.





أبطال عمل القاهرة كابول

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.