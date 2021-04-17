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عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

السبت 17/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين برشلونة ضد أتلتيك بيلباو والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن تنطلق مواجهة الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ولن تنقل المواجهة عبر قنوات بي إن سبورتس بسبب عدم حصول مجموعة القنوات القطرية على بث تلك البطولة ما جعل عشاق البلوجرانا يبحثون عن القنوات المفتوحة التي ستتولى نقلها على النايل سات.

ويُمكن لعشاق الفريقين متابعة اللقاء عبر قناة ليبيا الرياضية على التردد 11766 استقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا الرياضية كاس ملك إسبانيا برشلونة أتلتيك بيلباو

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