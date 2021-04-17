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عبدالله الربيعة: السعودية قدمت 713 مليون دولار لمكافحة جائحة كورونا عالمياً

السبت 17/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن السعودية قدمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا عالمياً ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

وقال الربيعة، خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين (قافي) عبر تقنية الاتصال المرئي: «إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة جراء جائحة «كوفيد-19»، التي بسببها يواجه العالم العديد من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة»، موضحاً أن هذه التحديات بينت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة. 

وأشار إلى أن المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين للعام 2020 بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة الجائحة وتصنيع لقاح مضاد للفايروس وتوزيعه.

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