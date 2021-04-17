البرازيل تسجل 85.774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 85.774 إصابة و3.305 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85.774، مقابل 73.174، ليصل العدد الإجمالى إلى 13.832.455 حالة.

ووفقًا لإحصائية يومية، أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، 3.305 وفيات جديدة ناجمة وباء كورونا، مقارنة مع 3.560 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 368.749 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.